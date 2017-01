Le Gars qui soufflait dans la trompe d’Eustache #3

Selon son habitude, Mekter s’effaça, le Majoral ayant beaucoup trop à faire, à organiser, à diriger pour lui accorder le moindre entretien. Ce n’était pourtant pas l’envie qui lui manquait car il avait besoin de la hauteur de vue du Privé pour y voir plus clair. Politiquement, il y avait désormais un ‘avant 7 janvier 2107’ et un après. Et c’est cet « après » qui fascinait Bigoudi car il devenait le maître du jeu. ‘Jouer’, oui, mais comment ?



C’est au bout de six jours d’intenses travaux que la route en colimaçon atteignit le fond du trou. Les derniers espoirs s’évanouirent et le comptage macabre débuta. Les ambulances faisaient des va-et- vient innombrables, ramenant en surface des corps disloqués dans le meilleur des cas mais souvent des lambeaux de chair. Le LAV (laboratoire d’analyses ADN de Vairao) travaillait aux identifications des victimes 24 heures sur 24. La coopération avec l’Institut Tafilalet et le célèbre Institut Mallardé était totale et sans arrière-pensées. Les services hospitaliers dénombrèrent 1.041 morts, ce qui laissait Plombières loin derrière.



Puis, c’est une course contre la montre qui s’engagea lorsque l’on s’aperçut que les infiltrations allaient à bref délai transformer le vaste trou en lagune. Jamais lagune ne fut autant armée, le matériel militaire étant abandonné devant la montée de l’eau. La Nature ayant horreur du vide, elle effaça la marque de la folie des hommes et y mit des poissons. On y voit de temps à autre des couronnes de fleurs flotter, hommage des vivants à leurs morts.



Les géologues avaient terminé leurs études et étaient rentrés chez eux, occupés à rédiger les rapports destinés aux futurs congrès. Tahiti était désormais célèbre et rares étaient les habitants de la planète n’ayant pas entendu parler de cet extraordinaire accident géologique. On nota une fréquentation touristique accrue, ce qui mit un baume sur la plaie.



Taravao, Ville des Hibiscus, retrouva son élan un instant gêné par la tension Nord-Sud et tout redevint normal. Les chevaux de frise rentrèrent à l’écurie, le ravalement des façades se poursuivit, la Promenade du Goulet retrouva son lustre ; sous la caresse des alizés, les fleurs reprirent leur java. Et puisque c’était la saison des souhaits, certains formèrent le vœu qu’une partie des bénéfices tirés des courses hippiques soit consacrée à l’amélioration de la race humaine. Les habitants de Taiarapu ne pouvaient s’empêcher de gonfler la poitrine, bien que n’étant pour rien dans le sauvetage providentiel de la Zone Sud.



Taramea accusait le coup mais son organisation surmontait le choc grâce à un slogan bien assimilé par ses dirigeants : « une main de fer dans un gant d’acier ». Tel un rouleau compresseur, l’odieuse secte avançait mécaniquement sur ses certitudes.



Les suites de l’affaire de Faaone furent traitées sur le champ au cours d’un entretien téléphonique entre la Grande Prêtresse et Chef des Sicaires.



- Il faut congédier le chef de section pour incompétence, proposa ce dernier.

- Le laisser partir ? C’est un témoin ! s’alarma Marie-Jeanne.

- Alors liquidons-le !

- Vous savez ce qui vous reste à faire. En douceur et sans traces. Vous veillerez également que la presse ne fasse aucun écho à sa disparition. Par ailleurs, il va sans dire que les effectifs perdus seront reconstitués le plus vite possible car l’exploitation diamantifère ne doit pas faiblir. Prévenez le Grand Tunnelier. Avez-vous effacé toute trace du combat de Faaone ?

- Oui, Grande Prêtresse. J’ai fait renforcer la veille : nul n’est venu rôder aux alentours du tunnel.

- Voilà une bonne nouvelle ; elles sont si rares ces derniers temps. Mais c’est quand même invraisemblable que personne ne soit venu.



Et elle raccrocha.



Le lendemain, les tueurs de Taramea reprirent l’entrainement. Il s’agissait de se rendre derrière le récif pour un exercice de natation en tenue de combat : treillis et rangers. Le chef de section indiqua un parcours de 50 mètres. Les hommes plongèrent. Et le chef de section sauta ensuite.

Malencontreusement, son treillis accrocha un hameçon relié à un débris métallique d’une dizaine de kilos trainant sur le rebord. Ce cadre de l’organisation partit sans bruit, mis à part le ‘plouf’ lorsqu’il sauta à l’eau. Plus personne ne le revit jamais.



Taramea se mit aux abonnés absents, abandonnant ses 300 tueurs sans une once de regret. Il faut dire qu’elle avait été placée devant une double surprise ; surprises de taille ! La Grande Prêtresse devait assumer le fiasco de la prise de Taiarapu : pour la seconde fois, Taramea se cassait les dents sur Taravao. Les deux fois, l’affaire était quasiment dans le sac puis, à l’ultime seconde, tout avait foiré. Mais c’est la seconde surprise qui l’avait mise au tapis, lui donnant 90 ans bien sonnés. Si le couloir ‘1-2- 3’ avait été découvert, cela signifiait que l’existence de la ville souterraine, son repaire, était connue. Mais ce qu’elle n’arrivait pas à comprendre, c’est que les découvreurs en avaient fait un secret, eux aussi ! Et cela lui paraissait invraisemblable.



- Combien sont-ils à savoir ? Pourquoi cachent-ils leur découverte ? Est-ce le signe d’une négociation à venir ? D’un chantage peut-être : donnez-nous tant de taras ou nous dirons tout ? Si c’est le cas, il me reste une chance de garder le secret : sitôt les interlocuteurs connus, je les élimine !



Puis, elle se reprenait :



- Je n’ai pas affaire à n’importe qui, donc ils auront sans nul doute pris leurs précautions. Cela veut dire que, non seulement je ne peux les éliminer, mais, en plus, il faut que je veille à ce qu’il ne leur arrive rien !



Vu son état de tension, il n’était pas question qu’elle soit vue. Elle laissa donc passer plusieurs jours et les consacra à la réflexion.