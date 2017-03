Le Général Haftar lâché par l’armée libyenne sans avoir éliminé les milices islamistes

Suite aux élections de juillet 2014 qui voient la victoire d’un gouvernement laïque contesté par les islamistes, le Général Khalifa Haftar dirige l’Armée nationale libyenne dans le gouvernement de Tobrouk reconnu par l’ONU. Il est considéré comme le Maître de la Cyrénaïque et de Tobrouk du fait de l’appui de tribus pro-Kadhafi au nord-est du pays. Les 27 et 28 novembre 2016, il est accueilli à Moscou par le président Vladimir Poutine qui lui offre l’appui de la Russie. Il dispose de la seule force militaire du pays, l’ancienne armée de Kadhafi.



Mais voilà. Le Général Haftar, fervent anti-islamiste, n’a pas su éliminer les milices soutenues par Khaled al-Gouil, ex-Premier ministre du Gouvernement de salut national, avec l'appui d'Abdelhakim Belhadj et Daech Etat Islamique. Le Général Haftar n’a pas su non plus protéger de ces islamistes le croissant pétrolier qu’il avait par ailleurs pris les 12 et 13 septembre 2016 à son rival, le chef du Gouvernement d’union nationale Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale au printemps 2016.



Au début du mois de mars 2017, le général libyen décide de remettre sous les verrous des prisonniers capturés pendant la Révolution en 2011 et libérés en février 2017 par les soldats de l’ex-armée de Kadhafi. Ses raisons : certains sont des islamistes d'Al-Qaida et de Daesh, et Haftar veut ouvrir des enquêtes et les juger.