Le Marché de Noël de Marcel Campion reconduit tacitement ou résilié : le compte-rendu d'audience

« La particularité de ce contrat : les conditions de renouvellement pour la 2e période 2013-2014 et 2014-2015. Le renouvellement ne peut se faire que si la Ville de Paris manifeste son intention par écrit, 6 mois avant le dernier jour d’exploitation du Marché de Noël. Le premier contrat, c’était 60 jours d’occupation. Puis, la Ville de Paris a lancé un appel à projet pour l’occupation de son domaine public pour, non pas 2 ans reconductible 1 fois, mais 2 années renouvelable 2 fois donc pour 6 saisons ou 6 éditions. »

Maître Jeremie ASSOUS, avocat de Marcel Campion

« Or il n’est pas contesté que le Marché de Noël a pris fin le 6 janvier 2013. Pourquoi ? Car l’objet de ce contrat n’est pas d’occuper le domaine public pendant 2 ans mais, selon l’article 8 de la convention, d’occuper le domaine public pendant 74 jours pendant les fêtes de fin d’année à l’époque dite des Illuminations des Champs-Elysées. Ainsi, peu importe la date du 12 octobre, il aurait pu être signé le 20 août. Cela ne signifie pas qu’il faut occuper le domaine public dès le 1er jour de la convention ».

Maître Jeremie ASSOUS, avocat de Marcel Campion



« On confond deux choses : l’objet du contrat de 74 jours et la date du contrat. On voit bien avec ce raisonnement que nous avons saisi le juge administratif en référé, et c’est la question à trancher, dans une période contractuelle. Pourquoi ? C’est un peu technique et c'est dans mes écrits (…) mais je vais le présenter à l’oral quand même.



Ce qui se passe : c’est un renouvellement exprès (…) Dans le contrat, l’occupation temporaire du domaine public est de 2 ans renouvelable 2 fois « dans les mêmes termes » et dure 74 jours à chacune des saisons.



Chaque année, Loisirs Associés a 74 jours pour occuper temporairement le domaine public pour exploiter un Marché de Noël, montage et démontage compris. Entre 2008 et 2015, il y a eu des changements. Un contrat de 1 an, un contrat de 2 ans, un contrat de 2 ans renouvelable puis en 2015 un contrat de 2 ans avec un renouvellement tacite avec la possibilité d’un non-renouvellement ».

Maître Jeremie ASSOUS, avocat de Marcel Campion

Le conseil de la SARL Loisirs Associés,, prend à son tour la parole. Il cite une jurisprudence et, sur le deuxième élément soulevé par la Ville de Paris sur l’action irrecevable de son client, explique que le raisonnement de la Ville de Paris consiste à dire que la saisine est postérieure à la fin du contrat.commente-t-il compte-tenuIl déclare qu’il est indispensable de parler de l’historique du Marché de Noël. La premièrea lieu en 2008, un contrat annuel, sans clause relative au renouvellement. La deuxième saison a lieu pour les fêtes de fin d’année 2009-2010, puis une troisième saison en 2010-2011En 2011, la Ville de Paris décide de conclure un contrat de 2 ans renouvelable 1 fois :: selon la Ville de Paris, le contrat est de 2 ans renouvelable à partir du 12 octobre 2015, date de la signature de la convention, et le non-renouvellement doit être indiqué dans les 6 mois précédent.La SARL Loisirs Associés serait donc hors délai en déposant un référé-suspension le 6 novembre 2017.Le contrat conclu en 2011 a été signé le 27 avril 2011 et il a pris fin le 27 avril 2013.Dans le raisonnement juridique du conseil de la SARL Loisirs Associés, la date de signature du contrat n’est pas la date de début du contrat.