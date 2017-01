Le Parquet National Financier dans le livre Guiness des records 2017 ?

Mardi 24 janvier 2017

« A la suite de la publication le 25 janvier 2017 d'un article du Canard enchaîné mettant en cause Madame Penelope Fillon, le Parquet national financier a ouvert ce jour une enquête préliminaire des chefs de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits ».

La machine judiciaire tourne à plein régime.Jamais une enquête préliminaire pour des faits vieux de plusieurs années n’a été aussi vite. Même, quand elle exerçait son pouvoir de juge d’instruction à Paris, n’agissait pas aussi rapidement sauf, parfois, pour délivrer des billets de logement, pas dans une petite maison dans la prairie verte, mais en maison d’arrêt.Le calendrier de l’attaque contre François et Pénélope Fillon confirme l’intense activité de ceux qui cherchent à le perdre, tout de suite et maintenant. L’enquête est plus rapide que l’éclair.Pourtant, ainsi que le rappelle le haut magistrat, ancien. Mais, un simple article de presse désormais semble donc suffire., en fin d’après-midi, l’information bruisse. Le Canard enchaîné lance la charge contre Fillon et met en cause sa probité et celle de son épouse., Le Canard enchaîné est dans les kiosques. Ses titres sont ravageurset. Le rédactionnel sur ce qui devient laoccupe une partie du journal. Sont mis en cause, la perception de salaires d’assistante parlementaire par Pénélope Fillon auprès de son mari, (période 1998 à 2002 puis quelques mois de 2012 à 2013) puis auprès de son suppléant Marc Joulaud (entre 2002 et 2007) et également une rémunération qu’elle a perçue de la « Revue des deux mondes » de mai 2012 à novembre 2013.toujours, le Parquet national financier indique dans un communiqué destiné à la presse :Il confie immédiatement l’enquête à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff)., la police perquisitionne le siège de la « Revue des deux mondes » et réquisitionne la Haute autorité pour la transparence de la vie politique pour obtenir le dossier de François Fillon qu’elle détient. Ce dossier contient notamment la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts et d’activités., audition Michel Crépu, directeur de la « Revue des deux mondes » à l’époque de la collaboration de Pénélope Fillon. Il n’occupe plus cette fonction et la manière dont il a quitté la revue n’a pas été révélée publiquement à ce jour., audition de Christine Kelly, auteur d’un ouvrage consacré à François Fillon en 2007 intitulépublié aux Editions du Moment., audition de Marc Ladreit de Lacharrière, propriétaire de la « Revue des deux mondes ».de 15 h 30 à 21 h, auditions séparées de François Fillon et de Pénélope Fillon.En six jours, le Parquet national financier, qui s’est occupé dans le passé de Nicolas Sarkozy, se consacre désormais à son ancien premier ministre, François Fillon et à son épouse Pénélope.Une entrée dans le livre Guinness des records, pour l’enquête médiatico-politico- judiciaro-financière la plus rapide de l’histoire, est possible.