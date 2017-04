Le Roux coule

Direction l’Assemblée Nationale, au terme du délai d’un mois à compter de la nomination de son successeur c’est à dire à compter du 21 avril 2017. Mais voilà, les travaux de l’Assemblée Nationale sont suspendus depuis le 22 février et la législature s’achève le 19 juin 2017. A cause de son affaire, il est peu probable que Benoît Hamon qui a appelé à sa démission ou Emmanuel Macron qui estime que le Ministre a pris ses responsabilités en quittant le gouvernement, l’appellent à participer à leur campagne. Quant à Bruno Le Roux, il était un soutien fidèle de Manuel Valls et il s’est tenu à distance de ces deux candidats de gauche à la Présidentielle.



Dans ces conditions, Bruno Le Roux va pouvoir consacrer son temps à sa défense judiciaire et à la préparation de sa campagne législative pour sa réélection. Pour sa défense, il peut s’appuyer sur l’argumentaire efficace de François Fillon sur l’atteinte à la séparation des pouvoirs. Pour les législatives, il peut rappeler que c’est le citoyen, par son bulletin de vote, qui choisit l’élu et non pas l’autorité judiciaire.