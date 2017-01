Le STIF, l'Etat et le forfait anti-pollution à 3,80 euros.

Les seuils ayant été abaissés, les dépassements devraient être plus nombreux en 2017 qu'en 2016. Et la mesure jusque-là entièrement prise en charge par le STIF pourrait coûter plus de 80 M€ en 2017, soit l'équivalent de « 20 jours de dépassement des seuils ».



Le « forfait journalier anti-pollution » à 3,80 €, permet d'emprunter pendant 24 heures tous les moyens de transports dans toute l’Ile-de-France (excepté OrlyVal) en lieu et place de l'utilisation d'une voiture particulière. Il permettrait d'équilibrer les comptes du STIF si le nombre de jours reste inférieur aux 20 jours estimés.



Or ce forfait, soutenu par des associations d’usagers, a un coût. La création de ce ticket représente à lui seul « un manque à gagner d’environ 500.000 € par jour dans les caisses du STIF ». Si le nombre de 20 jours est dépassé, le STIF continuerait à payer de sa poche une partie des frais.



1er jour en 2017 : le lundi 23 janvier 2017. Au 3e jour de l'épisode de pollution persistant à Paris et en Ile-de-France, le STIF lance l'utilisation du ticket anti-pollution à 3,80 € destiné aux usagers non titulaires d’un Pass Navigo. La mesure est prolongée les mardi 24 et les mercredi 25 janvier, et peut-être le jeudi 26 janvier évoque la préfecture de police de Paris.



Les vents favorables de la météo, tant attendus pour évacuer et disperser les polluants, ne souffleraient qu'à partir du vendredi 27 janvier.