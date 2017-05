Le premier discours d'Emmanuel Macron Président de la République à l'Elysée

Il voulait monter une start up en démissionnant du gouvernement en août 2016. Emmanuel Macron s'est finalement préparé pour être élu président de la République. Et il a réussi. Dans son premier discours de président, le dimanche 14 mai 2017 à l'Elysée, le plus jeune président de la République française a une pensée pour ses prédécesseurs et il les cite tous avec, pour chacun, un mot sur ce qu'il considère être leur oeuvre majeure :



Le Général de Gaulle est remercié pour avoir « redressé la France » et « lui rendre son rang dans le concert des nations ».

Georges Pompidou est remercié pour avoir fait de la France « une puissance industrielle majeure » ;

Valéry Giscard d'Estaing est remercié pour avoir fait de la France une nation entrée dans la « modernité » ;

François Mitterrand est remercié pour avoir fait de la France un Etat réconcilié avec « le rêve européen » ;

Jacques Chirac est remercié pour avoir fait de la France une nation « sachant dire non aux prétentions des va-t-en-guerre » ;

Nicolas Sarkozy, « ne comptant pas son énergie », est remercié pour avoir permis à la France de ne pas sombrer « dans la crise financière qui avait si violemment frappé le monde » ;

François Hollande est remercié pour avoir fait de la France un pays « précurseur avec l'accord de Paris sur le climat » et « protégeant les Français dans un monde frappé par le terrorisme ».



Il retrace ainsi les étapes de l'évolution de la France, et du monde, depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'au début du XXIe siècle : la reconstruction, l'industrie, le modernisme, l'Europe, les guerres dans le monde, les crises, dont la crise financière, et enfin le terrorisme.



Emmanuel Macron insiste sur les problèmes rencontrés par tous ces prédécesseurs dans l'accomplissement de « leur œuvre trop souvent (...) empêchée par un climat intérieur délétère, par le découragement de Françaises et de Français ». Il parle de paix, de réconciliation, de rassemblement, sans dire ce à quoi il s'attend pour lui-même et pour son quinquennat, et alors que tout semble indiquer la fin d'un cycle.