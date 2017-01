Le statut de Paris revient en séance publique devant l'Assemblée nationale

La demande des sénateurs communistes de mettre en place une consultation locale sur ce dossier n’a pas été suivie par les Socialistes à l’occasion d’un scrutin à main levée le 7 novembre 2016 au Sénat, une initiative également soutenue par les Républicains. Aussi, après avoir revisité le projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain en supprimant des propositions, le Sénat adopte le projet de loi en 1ère lecture le 9 novembre 2016.



La maire de Paris et les deux préfets sont auditionnés le 23 novembre 2016 par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Puis le projet de loi est modifié en 1ère lecture par l'Assemblée le 20 décembre 2016, dans un sens différent du Sénat. Enfin, l'échec de la commission mixte paritaire le 21 décembre 2016 au Sénat, entraîne une nouvelle lecture du projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain en commission des lois le 11 janvier à l'Assemblée.



Les discussions en séance publique sont prévues le mardi 17 janvier 2017 (2e et 3e séance) et le mercredi 18 janvier 2017 (1er séance).