Les candidats à l’élection présidentielle 2017 mis à nu

le nom du conjoint, partenaire de PACS ou concubin ou des autres membres de la famille ;

les coordonnées (numéro de téléphone, adresse, mail...) ;

l’adresse des banques et les numéros de compte.

Pour la première fois, la(HATVP) rend publiques les déclarations de patrimoine des candidats à l'élection présidentielle.La HATVP a mis à disposition des candidats un formulaire à télécharger pour la déclaration de situation patrimoniale ainsi qu’un guide pratique pour que soient communiquées les informations demandées.Le formulaire est conforme à celui qui a été annexé à un texte réglementaire, le décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016 relatif à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct.Le Conseil Constitutionnel a promulgué le 18 mars 2017 la liste officielle des candidats ayant obtenu le nombre de parrainages requis.La date limite du dépôt des formulaires remplis auprès du Conseil Constitutionnel expirait le 17 mars 2017 à 18h.Les déclarations de patrimoine ont ensuite été transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.Aujourd’hui 22 mars 2017, la HATVP rend publique sur son site internet les déclarations de patrimoine.Seuls certains éléments de vie privée sont retirés des déclarations :En revanche, l’a d’ores et déjà saisi la Haute autorité au sujet des déclarations d’intérêt et de patrimoine d’Emmanuel Macron signées le 24 octobre 2014 après avoir été nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.