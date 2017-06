Les déviations à l'origine de l'accident d'un bus touristique à Paris ?

Big Bus Paris

"L'accident n'a pas eu lieu sur un trajet officiel des Big Bus Paris, pourquoi ?"

Paris Tribune à Big Bus Paris le 23 juin 2017.

"Nous opérions les déviations aujourd’hui (23 juin) à cause de la Journée Olympique mais les déviations (et le routage standard) n’utilisent jamais les tunnels. Nous menons actuellement une enquête et c’est trop tôt pour dire pourquoi le bus était dans le tunnel".

Hazel McGuire, relations presse de Big Bus le 23 juin 2017.

#Paris Accident car de Big bus. Le car est sorti. L'hypothèse de l'accident : les déviations à cause des manifestations @Paris2024 pic.twitter.com/qR9jREjh0i

— Barthelemy Bolo (@B2Bolo) 23 juin 2017





"Les 23 et 24 juin 2014 à l’initiative de la Ville de Paris, avec le Comité national olympique sportif français (CNOSF) et Paris 2024, le cœur de Paris se métamorphose en un parc olympique éphémère, dédié à la célébration du sport et de l’olympisme".

Paris.fr, site internet de la Ville de Paris, page mise à jour le 19 juin 2017.

"En raison des évènements liée à la Journée Olympique le service sera légèrement affecté le 23 et 24 juin. A 09h00 le 23 juin, l’arrêt du Grand Palais n’est pas servi. Merci de votre compréhension".

Big Bus Paris, information de service, date de mise en ligne inconnue.

Les circuits de la compagnie desn'empruntent jamais les tunnels à Paris sauf ce vendredi 23 juin 2017 à Paris. Les déviations pourraient faire partie des conditions complémentaires à l'origine de l'accident.Les bus rouges proposent des circuits qui se font toujours à ciel ouvert dans la capitale. Sauf ce vendredi 23 juin 2017 dans le 8e arrondissement de Paris où la plateforme supérieure du bus touristique percute la voûte du tunnel autorisant une hauteur maximale de 2,70 mètres. Le bus s'encastre avec 19 personnes à son bord, 4 personnes sont blessées :précise depuis Londres la chargée des relations presse de la compagnie.Les problèmes de circulation à Paris pourraient-ils être à l'origine de l'accident ?Pour des raisons encore inconnues, le bus à deux niveaux s'est engouffré dans le tunnel sous le Cours de la Reine en direction du Trocadéro.Le journaliste de BFM Paris évoque une hypothèse :La Ville de Paris publie également les restrictions de circulation (voir pièce jointe infra).L'opérateur de circuits touristiques a aussi répercuté l'information sur son site.Que s'est-il donc passé ?Seule une enquête approfondie permettra de déterminer si les déviations, mises en place pour dérouter la circulation des voitures et des autobus loin des lieux de manifestation de la journée de l'olympisme à Paris, auraient pu servir de causes complémentaires à l'accomplissement de l'accident du bus touristique.