Les élections législatives à Paris de 1958 à 2017 Paris : les élections législatives depuis le début de la Ve République

Les résultats aux élections législatives à Paris de 1958 à 2012, avec un suspens - ou pas - pour 2017.

1988 - 1991 : Michel Rocard premier ministre ne réussit pas à convaincre des centristes et des personnalités de la société civile de faire partie de son gouvernement. Ces derniers voulaient d'abord connaître les détails de la politique qu'il comptait mener avant de s'engager. Le président François Mitterrand échoue donc dans l'ouverture proclamée et le renouvellement n'a pas lieu. Michel Rocard doit négocier avec les centristes texte après texte, et il utilise le 49-3. Il sera contraint à la démission trois ans plus tard, en 1991.



Changement de situation en 2017. Edouard Philippe répond favorablement à l'invitation d'Emmanuel Macron : il accepte d'être Premier ministre, sans avoir les coudées franches, ni lui ni les membres de son gouvernement. Le nouveau président est aux manettes ; il avait 3 ans et demi en 1981 à l'élection de François Mitterrand et 18 ans à celle de Jacques Chirac. Et c'est sans doute pour convaincre plus facilement les récalcitrants qu'il fallait accélérer la décomposition du Parti socialiste et l'ouverture des plaies au sein de la famille Les Républicains, alliée avec succès aux centristes Modem et UDI en 2014, pour les élections municipales, en 2015 pour les élections régionales, en brouillant les messages pour les législatives 2017..



Les électeurs vont-ils offrir au nouveau président une majorité présidentielle ou bien une nouvelle cohabitation, la 4e depuis 1986 ? La logique voudrait que les électeurs donnent une majorité présidentielle écrasante à leur nouveau président mais ce serait aussi oublier qu'à deux reprises sous la Ve République, un vent contraire s'était levé entre le 1er et le 2e tour des élections législatives. La majorité présidentielle n'avait pas été, en fin de compte, aussi écrasante que les scores du 1er tour l'annonçaient. Cela est arrivé à Charles de Gaulle et à Nicolas Sarkozy.

Circonscriptions législatives à Paris en 2017 La quinzième législature se renouvelle normalement après une durée de 5 ans. Elle va commencer entre le 20 et le 27 juin 2017.

Qui remportera les élections législatives à Paris les 11 et 18 juin 2017 ?

La République en marche ?

Les Républicains ?

Le Modem ?

L'UDI ?

Le Front National ?

Le Parti socialiste ?

Europe Écologie Les Verts ?

La France insoumise ?

Le Parti communiste français ?

... ?

XIV - Elections législatives à Paris en 2012

Résultats des élections législatives à Paris les 10 et 17 juin 2012 :

UMP : Union pour un mouvement populaire.

PS : Parti socialiste .

Europe Écologie Les Verts. Au niveau national : 577 députés.

: 577 députés. Président : François Hollande.

: François Hollande. Premiers ministres pendant la 14e législature : Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. La quatorzième législature se renouvelle normalement après une durée de 5 ans. Elle va durer 5 ans, de juin 2012 à juin 2017.UMP : Union pour un mouvement populaire.PS : Parti socialisteEurope Écologie Les Verts.

XIII - Elections législatives à Paris en 2007

Résultats des élections législatives à Paris les 10 et 17 juin 2007 :

UMP : Union pour un mouvement populaire.

PS : Parti socialiste .

Europe Écologie Les Verts. Au niveau national : 577 députés.

: 577 députés. Président : Nicolas Sarkozy.

: Nicolas Sarkozy. Premiers ministres pendant la 13e législature : François Fillon. La treizième législature arrive lors d'un renouvellement normal, 5 ans après la précédente législature. Elle va durer de juin 2007 à juin 2012.UMP : Union pour un mouvement populaire.PS : Parti socialisteEurope Écologie Les Verts.

XII - Elections législatives à Paris en 2002

Résultats des élections législatives à Paris les 9 et 16 juin 2002 :

UMP : Union pour un mouvement populaire.

PS : Parti socialiste.

Europe Écologie Les Verts. Au niveau national : 577 députés.

: 577 députés. Président : Jacques Chirac.

: Jacques Chirac. Premiers ministres pendant la 12e législature : Jean-Pierre Raffarin. La douzième législature arrive normalement mais avec un petit décalage de quelques semaines, suite à la modification législative du calendrier électoral. Elle va durer 5 ans, de juin 2002 à juin 2007.UMP : Union pour un mouvement populaire.PS : Parti socialiste.Europe Écologie Les Verts.

XI - Elections législatives à Paris en 1997

Résultats des élections législatives à Paris les 25 mai et 1er juin 1997 :

RPR : Rassemblement pour la République.

UDF : Union pour la démocratie française.

PS : Parti socialiste.

MCD : Mouvement des citoyens. Au niveau national : 577 députés.

: 577 députés. Président : Jacques Chirac.

: Jacques Chirac. Premiers ministres avant et pendant la 11e législature : Alain Juppé (avant les élections législatives) et Lionel Jospin (3e cohabitation). La onzième législature intervient suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par la président de la République Jacques Chirac. Elle va durer 5 ans, de juin 1997 à juin 2002. Elle voit une 3e cohabitation avec la gauche majoritaire à l'Assemblée nationale.RPR : Rassemblement pour la République.UDF : Union pour la démocratie française.PS : Parti socialiste.MCD : Mouvement des citoyens.

X - Elections législatives à Paris en 1993

Résultats des élections législatives à Paris les 21 et 28 mars 1993 :

RPR : Rassemblement pour la République.

UDF : Union pour la démocratie française.

PS : Parti socialiste.

MCD : Mouvement des citoyens. Au niveau national : 577 députés.

: 577 députés. Président : François Mitterrand.

: François Mitterrand. Premiers ministres avant et pendant la 10e législature : Pierre Bérégovoy (avant les élections législatives) puis Edouard Balladur (2e cohabitation). La dixième législature arrive lors du renouvellement normal. Elle voit une 2e cohabitation avec la droite majoritaire à l'Assemblée nationale. Elle va durer 4 ans e t 2 mois, d'avril 1993 à juin 1997.RPR : Rassemblement pour la République.UDF : Union pour la démocratie française.PS : Parti socialiste.MCD : Mouvement des citoyens.

IX - Elections législatives à Paris en 1988 Résultats des élections législatives à Paris les 5 et 12 juin 1988 :

RPR : Rassemblement pour la République.

UDF : Union pour la démocratie française.

PS : Parti socialiste. Au niveau national : 577 députés.

: 577 députés. Président : François Mitterrand.

: François Mitterrand. Premier ministre pendant la 9e législature : Michel Rocard. La neuvième législature intervient après la dissolution de l'Assemblée nationale suite à la réélection de François Mitterrand en 1988. Elle va durer 4 ans et 9 mois, de juin 1988 en avril 1993.RPR : Rassemblement pour la République.UDF : Union pour la démocratie française.PS : Parti socialiste.

VIII - Elections législatives en France en 1986

Résultats des élections législatives le 16 mars 1988 :

Les circonscriptions législatives sont supprimées. Les élections législatives de 1986 ont lieu au scrutin proportionnel de liste par département à un seul tour . ​Paris compte pour un seul département d'où l'absence de tableau des résultats à Paris. C'est la première cohabitation car la droite obtient la majorité à l'Assemblée nationale sous la présidence de François Mitterrand élu en 1981. Au niveau national : 577 députés.

: 577 députés. Président : François Mitterrand.

: François Mitterrand. Premiers ministres avant et pendant la 8e législature : Laurent Fabius (avant les élections législatives) et Jacques Chirac (1ère cohabitation). La huitième législature se produit lors d'un renouvellement normal. Elle va durer 2 ans et 3 mois, d'avril 1986 à juin 1988.Les circonscriptions législatives sont supprimées. Les élections législatives de 1986 ont lieu. ​Paris compte pour un seul département d'où l'absence de tableau des résultats à Paris. C'est la première cohabitation car la droite obtient la majorité à l'Assemblée nationale sous la présidence de François Mitterrand élu en 1981.

VII - Elections législatives à Paris en 1981

Résultats des élections législatives à Paris des 14 et 21 juin 1981 :

RPR : Rassemblement pour la République.

UDF : Union pour la démocratie française.

PS : Parti socialiste. Au niveau national : 491 députés.

: 491 députés. Président : François Mitterrand.

: François Mitterrand. Premier ministre pendant la 7e législature : Pierre Mauroy. La septième législature intervient après la dissolution de l'Assemblée nationale suite à l'élection à la présidence de la République de François Mitterrand. Elle va durer 4 ans et 9 mois, de juillet 1981 en avril 1986.RPR : Rassemblement pour la République.UDF : Union pour la démocratie française.PS : Parti socialiste.

VI - Elections législatives à Paris en 1978

Résultats des élections législatives à Paris les 12 et 19 mars 1978 :

RPR : Rassemblement pour la République.

UDF : Union pour la démocratie française.

PS : Parti socialiste.

PCF : Parti communiste français. Au niveau national : 491 députés.

: 491 députés. Président : Valery Giscard d'Estaing.

: Valery Giscard d'Estaing. Premier ministre pendant la 6e législature : Raymond Barre. La sixième législature se produit lors d'un renouvellement normal. Elle va durer 3 ans et 3 mois, d'avril 1978 à juillet 1981.RPR : Rassemblement pour la République.UDF : Union pour la démocratie française.PS : Parti socialiste.PCF : Parti communiste français.

V - Elections législatives à Paris en 1973

Résultats des élections législatives à Paris les 4 et 11 mars 1973 :

UDR : l'Union pour la défens de la République.

RI-RDS-UC : l es Républicains Indépendants (RI), les réformateurs démocrates sociaux (RDS) et l'Union centriste (UC).

PCF: Parti communiste français. Au niveau national : 491 députés.

: 491 députés. Président : Georges Pompidou.

Premier ministre pendant la 5e législature : Pierre Messmer. La cinquième législature se produit lors d'un renouvellement normal. Elle va durer 5 ans, d'avril 1973 en avril 1978.UDR : l'Union pour la défens de la République.RI-RDS-UCes Républicains Indépendants (RI), les réformateurs démocrates sociaux (RDS) et l'Union centriste (UC).PCF: Parti communiste français.

IV - Elections législatives à Paris en 1968

Résultats des élections législatives à Paris les 23 et 30 juin 1968 :

UDR : l’Union pour la défense de la République (UDR) est lancée en juin 1968 en réaction aux événements de Mai 68. Les gaullistes de l'Union pour la nouvelle République (UNR) et de l'Union des démocrates pour la cinquième République (UD-Ve) et leurs alliés les Républicains Indépendants (RI) veulent remporter les élections.

RI-PDM : Les Républicains Indépendants (RI) et le Progrès et Démocratie moderne (PDM). Au niveau national : 487 députés.

: 487 députés. Président : Charles de Gaulle

Premier ministre pendant la 4e législature : Maurice Couve de Murville. La quatrième législature se produit suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de Gaulle, les événements de mai et juin 1968 provoquant des élections législatives anticipées. Elle va durer 4 ans et 9 mois, de juillet 1968 en avril 1973.UDR : l’Union pour la défense de la République (UDR) est lancée en juin 1968 en réaction aux événements de Mai 68. Les gaullistes de l'Union pour la nouvelle République (UNR) et de l'Union des démocrates pour la cinquième République (UD-Ve) et leurs alliés les Républicains Indépendants (RI) veulent remporter les élections.RI-PDM : Les Républicains Indépendants (RI) et le Progrès et Démocratie moderne (PDM).

III - Elections législatives à Paris en 1967

Résultats des élections législatives à Paris les 5 et 12 mars 1967 :

UD-Ve : l'UNR (Union pour la nouvelle République) et UDT (Union démocratique du travail) devenues l'UNR-UDT en 1962, disparaît en 1967 pour se transformer en Union des démocrates pour la cinquième République (UD-Ve).

RI-PDM : les Républicains Indépendants (RI) sont une scission de l'IPAS créée en 1962 par Philippe Dominati et Valery Giscard d'Estaing. Le Progrès et démocratie moderne (PDM) est un groupe d'élus centristes non gaullistes.

SFIO : la Section française de l’Internationale ouvrière (elle devient le Parti socialiste en 1969).

PCF : le Parti communiste français créé en 1920 à un congrès du SFIO est un parti d'après guerre stalinien. Au niveau national : 487 députés.

: 487 députés. Président : Charles de Gaulle

Premier ministre pendant la 3e législature : Georges Pompidou. La troisième législature de la Ve République arrive au moment du renouvellement normal prévu par les textes. Elle va durer 1 an et 3 mois, d'avril 1967 à juillet 1968.UD-Ve : l'UNR (Union pour la nouvelle République) et UDT (Union démocratique du travail) devenues l'UNR-UDT en 1962, disparaît en 1967 pour se transformer en Union des démocrates pour la cinquième République (UD-Ve).RI-PDM : les Républicains Indépendants (RI) sont une scission de l'IPAS créée en 1962 par Philippe Dominati et Valery Giscard d'Estaing. Le Progrès et démocratie moderne (PDM) est un groupe d'élus centristes non gaullistes.SFIO : la Section française de l’Internationale ouvrière (elle devient le Parti socialiste en 1969).PCF : le Parti communiste français créé en 1920 à un congrès du SFIO est un parti d'après guerre stalinien.

II - Elections législatives à Paris en 1962

Résultats des élections législatives à Paris des 18 et 25 novembre 1962 :

UNR-UDT : l'UNR (Union pour la nouvelle République) avec les gaullistes de l'UDT, l'Union démocratique du travail, change de nom en 1962 et devient l'UNR-UDT. Au niveau national les 482 sièges de députés se répartissent entre l'UNR (233 sièges avec les apparentés), les socialistes (66 sièges avec les apparentés), le Centre démocratique (55 sièges avec les apparentés et des membres démocrates-chrétiens et de l'IPAS), les communistes (41 sièges), le Rassemblement démocratique (39 sièges et apparentés avec des membres du parti radical socialiste et le centre gauche - dont François Mitterrand), les Républicains indépendants nés d'une scission au sein de l'IPAS (35 sièges avec les apparentés) et 13 non-inscrits.

les 482 sièges de députés se répartissent entre l'UNR (233 sièges avec les apparentés), les socialistes (66 sièges avec les apparentés), le Centre démocratique (55 sièges avec les apparentés et des membres démocrates-chrétiens et de l'IPAS), les communistes (41 sièges), le Rassemblement démocratique (39 sièges et apparentés avec des membres du parti radical socialiste et le centre gauche - dont François Mitterrand), les Républicains indépendants nés d'une scission au sein de l'IPAS (35 sièges avec les apparentés) et 13 non-inscrits. Président : Charles de Gaulle

Premier ministre pendant la 2e législature : Georges Pompidou. La deuxième législature de la Ve République commence après une dissolution suite à l'adoption d'une motion de censure. Elle va durer 4 ans et 5 mois, de 6 décembre 1962 en avril 1967.UNR-UDT : l'UNR (Union pour la nouvelle République) avec les gaullistes de l'UDT, l'Union démocratique du travail, change de nom en 1962 et devient l'UNR-UDT.

I - Elections législatives à Paris en 1958 - Naissance de la Ve République

Le 28 septembre 1958, le référendum sur la Constitution de la Cinquième République est suivi par des élections législatives anticipées au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, elles-mêmes suivies de l'élection présidentielle par un collège élargi de 81 764 électeurs.

Résultats des élections législatives à Paris les 23 et 30 novembre 1958 :

UNR : Union pour la nouvelle République.

IPAS : Indépendants et paysans d'action sociale. Au niveau national les 579 sièges de députés dont 3 vacants se répartissent entre l'UNR (206 sièges avec les apparentés), l'IPAS (117 sièges avec les apparentés), les députés de l'Algérie et du Sahara (66 sièges jusqu'à l'indépendance de l'Algérie le 1er juillet 1962), les démocrates-chrétiens centristes (64 sièges avec les apparentés), les socialistes (47 sièges avec les apparentés), les centristes laïcs en non-inscrits (40 sièges) et les isolés (36 sièges).

les 579 sièges de députés dont 3 vacants se répartissent entre l'UNR (206 sièges avec les apparentés), l'IPAS (117 sièges avec les apparentés), les députés de l'Algérie et du Sahara (66 sièges jusqu'à l'indépendance de l'Algérie le 1er juillet 1962), les démocrates-chrétiens centristes (64 sièges avec les apparentés), les socialistes (47 sièges avec les apparentés), les centristes laïcs en non-inscrits (40 sièges) et les isolés (36 sièges). Le président en fonction pendant les élections législatives : René Coty.

en fonction Premier ministre avant les élections législatives : Charles de Gaulle. ​

les élections législatives Président pendant la 1ère législature : Charles de Gaulle élu le 21 décembre 1958 par 62 394 voix. Elles votent pour le changement de République et soutiennent le retour de Charles de Gaulle.

Premiers ministres : Michel Debré (8 janvier 1959 - 14 avril 1962) puis Georges Pompidou. La première législature de la Ve République commence avec la fin de la IVe République et la naissance de la Ve République. Elle va durer 4 ans, du 9 décembre 1958 au 5 décembre 1962.Le 28 septembre 1958, le référendum sur la Constitution de la Cinquième République est suivi par des élections législatives anticipées au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, elles-mêmes suivies de l'élection présidentielle par un collège élargi de 81 764 électeurs.UNR : Union pour la nouvelle République.IPAS : Indépendants et paysans d'action sociale.



