Les membres du gouvernement Philippe sous la présidence d'Emmanuel Macron

Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé 18 ministres et 4 secrétaires d'Etat.



Dans le détail :

Ils sont 11 femmes et 11 hommes.

12 ministres ont un mandat en cours.

12 ministres sont issus : du Parti socialiste (5 ministres), du Modem (3 ministres), des Républicains (2 ministres), du Parti Radical de Gauche (2 ministres).

10 ministres sont issus de la société civile.

4 ministres ont déjà eu des fonctions ministérielles et d'autres ont déjà travaillé dans les cabinets ministériels.

La moyenne d'âge du gouvernement est de 54 ans.

Le plus jeune a 33 ans : Mounir Mahjoubi.

Les plus âgés ont 70 ans : Gérard Collomb aura 70 ans le 20 juin, Jean-Yves Le Drian le 30 juin, et Jacques Mézard le 3 décembre.