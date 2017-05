Les passeports biométriques Ukrainiens dispensés de visa

Le régime sans visa n'est valable que pour les ressortissants Ukrainiens titulaires d'un passeport biométrique délivré par les autorités en Ukraine selon la réglementation de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).



Contrairement aux citoyens du Royaume-Uni et d'Irlande qui ne font pas partie de l'espace Schengen, les ressortissants Urkainiens pourront dans quelques jours voyager sans visa pour se rendre dans les Etats membres de l'Union européenne.



En effet, l'Ukraine vient de sortir du fichier fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres de l'Union européenne et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.



Le Parlement européen et la conseil estiment que l'Ukraine répond à tous les critères de référence énoncés dans le plan d'action concernant la libéralisation du régime des visas que le gouvernement ukrainien a présenté en novembre 2010 et que par conséquent, elle remplit les critères permettant à ses ressortissants d'être exemptés de l'obligation de visa lorsqu'ils se rendent sur le territoire des États membres.



La Commission européenne annonce qu'elle surveillera le respect permanent de ces critères par l'Ukraine, particuliè­rement en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la corruption.



Publié ce lundi 22 mai 2017 au Journal officiel de l'Union européenne, le règlement n° 2017/850 (1) ne prendra effet qu'à partir du 21e jour suivant sa publication.