Dans la nuit de samedi 3 juin à dimanche 4 juin 2017, six personnes sont mortes lors d' une attaque terroriste au centre de Londres. Les trois attaquants ont percuté, à bord d'une camionnette blanche, les piétons qui déambulaient sur le pont de Londres, avant d'attaquer des personnes avec des couteaux.



Les trois terroristes ont été tués par la police, indiquait tôt ce matin la police de la métropole du Grand Londres.



Et le Terrorism Police UK , une collaboration entre les forces de police du Royaume-Uni, les agences de sécurité et de renseignement, lance un appel au public pour recueillir photos et vidéos pour les aider dans leur enquête.



Parmi les victimes se trouvent un Français tué et un autre grièvement blessé.