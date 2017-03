Libye : un vrai faux cessez-le-feu à Tripoli ?

Face à ces trois hommes et leurs troupes, se dressent les soutiens de Daesh - Etat Islamique.



La milice de Khaled al-Gouil, ex-Premier ministre du Gouvernement de salut national, fait partie de ce second groupe. Elle est composée d’hommes de main Libyens et d’autres venus d’Egypte, du Soudan, de Tunisie, d’Algérie et du Maroc.



Parmi les Libyens se trouvent Salah Badi, ancien militaire limogé sous Kadhafi ainsi que Khaled el Sherif al Qaida et Abdelhakim Belhadj, tous deux aguerris en Afghanistan auprès d’un certain Ben Laden.



Ils contrôlent notamment des prisons d’Etat comme celle de Hathba à Tripoli où sont retenus d’anciens membres du régime de Kadhafi, dont les condamnés à mort Al Baghdadi Al Mahmoudi, ancien Premier ministre de Kadhafi de 2006 à 2011, Abdallah Senoussi, militaire et ancien chef des services de renseignements par ailleurs beau-frère de Kadhafi, et Saadi Kadhafi, homme d’affaires et fils de Kadhafi.



Les membres de ce deuxième groupe ont été désignés par le gouvernement libyen comme les responsables des bombardements et des tirs de roquette à Tripoli les 23 et 24 février 2017, pour libérer les prisonniers réputés dangereux détenus dans des prisons privées défendus par les hommes du premier groupe. L’opération a échoué.



Le cessez-le-feu obtenu en un temps record permet de comprendre que les combattants des deux bords se trouvaient à court de munitions et qu’une livraison d’armes serait en préparation en provenance de Serbie. Les milices pro-daesh de Khaled al-Gouil avec Salah Badi, Khaled el Sherif al Qaida et Abdelhakim Belhadj se seraient ainsi retirées de Tripoli… momentanément.