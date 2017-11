Marcel Campion, Anne Hidalgo et la grande roue

« un minimum garanti de 900 000 euros TTC et 5 % du chiffre d’affaires TTC compris entre 6 000 000 euros et moins de 7 000 000 euros, et 10 % du chiffre d’affaires TTC à partir de 7 000 000 euros. La redevance correspond à l’occupation en l’état de la place de la Concorde pour six mois d’exploitation par an et 12 jours de montage et 8 jours de démontage ».

« la grande roue devra présenter une belle qualité esthétique, rappelant l’héritage forain du site et la tradition foraine séculaire à Paris. Les structures de ventes annexes fournies par l’exploitant devront être visuellement et qualitativement en adéquation avec l’attente des visiteurs et des Parisiens sur les sites prestigieux de la Capitale. La liste des articles qui feront l’objet de la vente dans les structures de vente sera annexée à la convention et s’imposera au titulaire de l’autorisation sur toute la durée de l’exploitation. Toute autre catégorie de produit ne pourra, le cas échéant, être vendue qu’avec l’autorisation écrite de la Ville de Paris ».

« D'abord, sur le fond, nous assumons notre volonté que la grande roue soit présente plusieurs mois dans l'année place de la Concorde parce que nous considérons que, dorénavant, la grande roue fait partie de l'identité de Paris et participe de son attractivité. Elle est devenue un marqueur fort des fêtes de fin d'année. Je peux comprendre qu'il y ait des réserves d’ordre esthétique sur la grande roue. Considérez tout de même que la plupart des grandes villes d’Europe, et même du monde, ont une grande roue, souvent de manière pérenne et pendant la totalité de l'année, parfois, comme à Londres, dans des endroits très identitaires et très riches d'un point de vue patrimonial, et que les roues ne sont pas démontées dans l'année. Ce n'est pas ce que nous avons choisi à Paris puisque nous proposons de maintenir la grande roue place de la Concorde pour une durée de six mois ».

Pour l'année 2016-2017 et les suivantes, les services de la Ville revoient leur copie et leurs prétentions financières sont à la baisse : les dossiers doivent prévoirPour remporter la « convention d’occupation temporaire privative du domaine public pour l’exploitation d’une grande roue et trois points de vente annexes en lien avec le tourisme et les fêtes de fin d’année sur la place de la Concorde à Paris (8ème arrondissement) »Extrait du 2e appel à proposition de laLors de cette deuxième consultation, un seul candidat est en lice : la société Fêtes Loisirs de Marcel Campion. Il maîtrise le sujet. Le précédent deuxième soumissionnaire, une entreprise basée au Liechtenstein porteur de banques ayant déjà financé une soixantaine de programmes de grandes roues dans le monde, ne semble pas lui-même disposer d'une grande roue correspondant aux critères exigeants de la place de la Concorde.Fêtes Loisirs deremporte le marché.Comme en septembre 2015 (voir vidéo), deux mois après l'accord de gré à gré et l'article du Canard Enchaîné,défend en 2016 le résultat de l'appel à projet attribué à la grande roue de Marcel Campion :Bruno Julliard, conseil de Paris de juillet 2016.