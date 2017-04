Matthias Fekl nommé pour remplacer Bruno Le Roux Place Beauvau

Matthias Fekl a été parlementaire en mission en 2013 auprès de Bernard Cazeneuve et il lui a remis un rapport pour « sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France » pour la « mise en œuvre du titre pluriannuel de séjour, l’amélioration de l’accueil en préfecture et le contrôle juridictionnel de la rétention et de l’éloignement ». Les deux hommes sont des juristes de haut niveau et partagent les mêmes convictions.



Pour autant, la tâche de Matthias Fekl n’est pas aisée en cette période où les menaces sont multiples et au premier chef le risque de renouvellement d’actes terroristes. Ces dangers sont d’une autre gravité que la rémunération fondée ou non de membres de leur famille par des politiques et ils conduisent à relativiser certaines pratiques qui relèvent de l’éthique.



Quant au Président de la République, certains prétendent que le fait de faire passer le Ministre du Commerce extérieur à l’Intérieur, alors que le Ministre de l’Intérieur lui passe à l’extérieur ... du Gouvernement, aurait déclenché le rire dont il ponctue ses bonnes blagues.