Matthieu Lamarre entendu comme témoin dans l'affaire du MoDem

"Je n’ai aucun commentaire à faire sur cette affaire, ni en « on », ni en « off », qui ne concerne pas mes fonctions actuelles mais mon ancienne vie professionnelle. Une enquête préliminaire est ouverte et les enquêteurs doivent pouvoir avancer le plus sereinement possible".

Matthieu Lamarre à Paris Tribune le 13 juin 2017.

Deuxième à être entendu, toujours selon nos informations : Matthieu Lamarre , ex-MoDem. Il est, avec un élu du Front National touché par une affaire d'emplois fictifs présumés au Parlement européen, à l'origine de l'ouverture de l'enquête préliminaire. L'homme qui accuse le MoDem est l'ancien directeur de la communication du MoDem. Il vient d'être entendu comme témoin ce jeudi 22 juin 2017 dans l'enquête préliminaire qu'il a contribué à déclencher sur les assistants parlementaires européens du parti centriste de François Bayrou. Il avait expliqué au Journal du Dimanche avoirMatthieu Lamarre, selon Le Point, n'auraitpour le député européen du MoDem Jean-Luc Bennahmias. Lors de ses premiers contacts auprès du Procureur de la République de Paris, il aurait également cité le nom de Marielle de Sarnez La parlementaire européenne MoDem, élue dans le 6e arrondissement de Paris aux élections municipales de 2014 sur une liste d'union UMP-UDI-Modem, l'ancien vice-président du MoDem, le président du MoDemet la député européenne MoDem, font partie des témoins qui devraient prochainement être convoqués par les enquêteurs.Sylvie Goulard, Ministre de la Défense, puis François Bayrou, Garde des Sceaux et Ministre de la Justice et enfin Marielle de Sarnez, Secrétaire d'Etat chargée des Affaires européennes, tous les trois membres du premier gouvernement Philippe du 17 mai 2017 au 19 juin 2017, ont démissionné dudit gouvernement.François Bayrou soupçonne un coup monté politique, reprenant les éléments de langage de la défense de François Fillon . Matthieu Lamarre, ancien salarié du MoDem, est l'actuel salarié de la Ville de Paris au cabinet du Maire de Paris Anne Hidalgo (PS) en charge de sa communication.L'enquête ne fait que commencer. Les policiers vont examiner de nombreux documents et rechercher d'autres témoignages. Concernant Matthieu Lamarre, des questions restent toujours en suspens : pourquoi n'a-t-il pas porté plainte ? S'agit-il d'une dénonciation ? Matthieu Lamarre agit-il en tant que lanceur d'alerte ? Si l'affaire est avérée, devra-t-il rembourser les sommes indûment perçues ? A-t-il négocié quelque chose ? Autant de questions qui trouveront des réponses tout au long de la procédure.