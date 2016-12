Paris Tribune devient un double bimensuel

"C'est une évolution qui permettra au journal de se développer sur le print,

notre petite rédaction n'attendait que cela".

Vaea Devatine, diplômée de l'école de journalisme de Bordeaux, ex de France Télévisions et de Public Sénat.

Paris Tribune se concentre sur la parution de son journal imprimé bi-mensuel prévu début janvier 2017 et la version en ligne publiera également des articles toutes les deux semaines.Les deux journaux, en ligne et imprimé, proposeront des articles centrés sur sa ligne éditoriale : les réunions publiques et les débats.Plutôt qu'une nouvelle formule, le journal reste sur sa dynamique. La fondatrice et propriétaire de Paris Tribune détaille le 12 décembre 2016, à l'occasion d'un point café à Paris avec les abonnés fondateurs du journal en ligne :Le journal espère doubler sa visibilité et sa notoriété. Bien référencé sur internet (Google actualités, moteur de recherche), le journal en ligne valorise ses archives.Du côté des résultats, la vente d'abonnements, pour accéder en ligne aux contenus restreints, couplée à de la publicité, permet d'équilibrer les comptes.