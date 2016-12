Paris Tribune vous souhaite de joyeux réveillons

Toute la rédaction de Paris Tribune vous souhaite un joyeux Noël, membres abonnés et inscrits, et à nos lecteurs qui nous suivent sur Facebook et Twitter. Passez de bonnes fêtes !



Noël et Jour de l'An sont les moments de l'année où il est conseillé de passer de bons moments en famille ou entre amis, sans chercher querelle.

Qu'importe si Tante Ursule est insupportable, si Oncle Gustave répète toujours les mêmes choses, ...., le mieux est de passer outre et d'apprécier le repas, avec Cousin Hubert et Cousine Ernestine ! Il suffit également d'une ou deux bougies allumées pour changer d'ambiance : les visages deviennent proches et les réunions de famille procurent un sentiment de bien-être et de sécurité ; même les objets inertes se mettent à danser !



A bientôt avec la sortie de Paris Tribune sur tablette, une application gratuite bientôt disponible sur Google Play ou Apple Store.