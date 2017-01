Paris : les résultats définitifs de la Primaire de la Droite et du Centre, du peloton au gruppetto

En tête dulâché par le gros du peloton, Nathalie Kosciusko-Morizet arrive la première avec 4,4 % des voix, contre 1,5 % pour Jean-Frédéric Poisson, 1,4 % pour Bruno Le Maire et 0,3 % pour Jean-François Copé En queue de peloton, les 4 coureurs du gruppetto espèrent la mansuétude, même si leur score ne représente pas grand chose, des deux coureurs arrivés en tête du peloton ; et aussi celle des électeurs pour leur réélection aux législatives 2017.Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-François Copé ont rejoint Alain Juppé. Bruno Le Maire, après avoir annoncé qu'il ne se ralliera à aucun candidat au second tour car, et après avoir déclaré à l'AFP le soir de sa défaite que, il a rejoint celui-ci.Avec le ralliement de Nicolas Sarkozy et de Bruno Le Maire, François Fillon réunit potentiellement 56,9 % des voix à Paris et 2 électeurs sur 3 en France métropolitaine, en Outre-mer et les Français de l'étranger.