Paris, manifestation le mardi 7 mars 2017

Dès que nécessaire, ce périmètre sera étendu aux voies suivantes qui demeureront, elles, libres à circulation :



rue Notre Dame des Champs,

rue de Vaugirard,

rue de l’Abbé Grégoire,

rue de Sèvres,

rue Vaneau,

rue de Chanaleilles,

rue de Barbet de Jouy,

rue de Varenne,

rue de Bourgogne,

place du Palais Bourbon,

rue Aristide Briand,

quai Anatole France,

quai d’Orsay,

place de Finlande,

boulevard de la Tour Maubourg,

avenue de la Motte Picquet,

avenue de Suffren,

place de la République du Panama,

boulevard Garibaldi,

place Henri Queuille,

boulevard Pasteur,

place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon,

place de Catalogne,

rue du Commandant René Mouchotte,

avenue du Maine.



La préfecture de Police a pris des mesures préliminaires en sensibilisant les responsables des commerces et des chantiers, et en procédant, si nécessaire, au déplacement des véhicules stationnés sur l’itinéraire du cortège et ses abords immédiats.

Les propriétaires des véhicules stationnés dans ce périmètre sont invités à les déplacer dès à présent. Ils pourront, le cas échéant, en consultant le site Internet et l’application de la préfecture de Police, vérifier si celui-ci a fait l’objet d’un déplacement.