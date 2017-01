Pénélope et le Pot de confiture



Pénélope voyant un pot de confiture

Bien posé dans une Chambre,

Pense sans encombre parvenir à l’ouvrir.

Légère et agile elle s’approche à grands pas ;

Ayant mis ce jour-là, pour être plus habile,

Jupe courte, talons aiguilles et bas.

Pénélope ainsi troussée

Comptait déjà dans sa pensée

Tout le prix de cette exquise confiture

Qui vaut du bel et bon argent,

Pour entretenir son train de vie et son manoir.

La chose allait à bien par son soin diligent.

Ses doigts plongent vigoureusement dedans ;

Il m'est, disait-elle, facile,

De goûter, de lécher et de savourer

Ce n’est pas sale, personne ne voit ;

Je suis tactile ;

Et ne prends qu’un pot chaque mois ;

J’écris aussi quelques lignes ;

Au fond de mon boudoir ;

Sur la confiture méconnue ;

Celle du nouveau monde ;

A force de goinfrer, je suis gironde ;

Mais de Bordeaux, je ne parle pas.

Pénélope rit de son bon mot ;

Sans craindre la venue du chaos.

Son mari sous les projecteurs ;

L’anonyme vint la trahir ;

La délation est source de tous les maux.

De partout les chiens aboient ;

La cacophonie avec trompettes et hautbois ;

La volonté de ternir ;

Jette son mari dans de sales draps.

Il bat la campagne :

Cherche les honneurs ;

On les lui a promis ;

On m’aime et ont m’élit.

Hélas, de toutes les femmes,

Son problème, c’est sa compagne ;

Sa fortune mise à nu ;

Il n’est plus le même ;

Et craint d’être battu.

La funeste confiture ;

Hélas, c’est la déconfiture.



La Fontaine l’a écrit :



La dame de ces biens, quittant d'un oeil marri

Sa fortune ainsi répandue,

Va s'excuser à son mari

En grand danger d'être battue.



Jean de La Source avec la collaboration gracieuse de Jean de la Fontaine.