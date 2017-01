Pollution Paris Ile-de-France : aggravation prévue jusqu'au lundi 23 janvier

L’Île-de-France connaît actuellement un "épisode de pollution persistant aux particules fines (PM 10), lié au chauffage au bois et au trafic routier, ainsi qu’à une météorologie défavorable à la dispersion des polluants".



Pour dimanche 22 janvier et lundi 23 janvier, Airparif prévoit une émission de particules fines PM 10 comprise entre 70 et 90 μg/m3, soit un éventuel dépassement du seuil d’alerte qui est de 80 μg/m3 pour les PM 10. Par ailleurs, Météo France a indiqué notamment un vent faible réduisant la capacité de dispersion des polluants.



Par conséquent, le préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris a organisé une réunion avec les membres du collège d’experts (Airparif, Météo France, DRIEE et ARS) puis du comité des élus (Mairie de Paris, Métropole du Grand Paris, Conseil régional, STIF et Conseils départementaux) afin d’examiner la situation.



Suite à cette réunion, le préfet de Police de Paris a décidé de mettre en œuvre les mesures restrictives suivantes :