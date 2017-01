Pollution de l'air : ​vignette obligatoire pour les voitures

La préfecture de police de Paris prend les mesures applicables lundi 23 janvier 2017 de 5h30 à minuit :

Mise en place de la circulation différenciée à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86 (hors autoroute).

Les véhicules non classés et les véhicules de la classe 5 Crit’Air sont interdits de circuler.

Seuls les véhicules de la classe 1 à 4 Crit’Air, ainsi que les véhicules « zéro émission moteur » pourront ainsi circuler dans ce périmètre.

La vignette Crit'Air est obligatoire pour circuler dans Paris de 8h à 20h du lundi au vendredi, et dans le périmètre de l'A86 en cas de pic de pollution. Circulation différenciée oblige, les véhicules équipés de vignettes Crit'Air de catégories 4 et 5, ainsi que les véhicules non classés, sont interdits de passage dans le périmètre concerné.