Pollution de l'air : la ville de Paris offre des heures en Autolib et en Velib

En raison de la poursuite de l'épisode de pollution atmosphérique, la ville de Paris demande au Préfet la mise en place de la circulation différenciée sur la base des vignettes Crit'Air, une mesure inédite en Ile-de-France, en remplacement de la circulation alternée.La vignette Crit'Air est obligatoire pour circuler dans Paris de 8h à 20h du lundi au vendredi, et dans le périmètre de l'A86 en cas de pic de pollution. Circulation différenciée oblige, les véhicules équipés de vignettes Crit'Air de catégories 4 et 5, ainsi que les véhicules non classés, sont interdits de passage dans le périmètre concerné.La ville offre une heure d’Autolib’ pour les abonnés un jour et l’abonnement à la journée à Vélib’ qui permet d’utiliser le service gratuitement pour une durée de 30 minutes par trajet.`Et afin de, Paris a aussi demandé le contournement de l’Ile-de-France pour les poids-lourds, et la baisse de la vitesse maximum autorisée sur les grands axes dès le dimanche 22 janvier 2017.Enfin, la Ville de Paris appelle tous les Parisiens à