Pollution janvier 2017, la préfecture contrôle les voitures particulières indésirables. ​

La préfecture de police va ainsi contrôler dans Paris et dans le périmètre délimité par l'A 86 hors autoroute les voitures particulières afin d'empêcher celles "non classées " ou classées Crit'Air 5 de circuler à l'intérieur de ce périmètre. Représentant 15 % du parc automobile, elles sont jugées co-responsables, avec le chauffage au bois et l'absence de vent, deprévu par AirParif pour la journée de lundi 23 janvier. Anne Hidalgo Maire de Paris a demandé. Ce contrôle permettrait d'augmenter le pourcentage de voitures interdites de circulation à Paris et dans le périmètre, en le faisant passer de 15 % à 29 % des voitures particulières du parc automobile potentiellement non désirées (véhicules non classés, Crit'Air 5 et Crit'Air 4).Mais la préfecture de police de Paris n'a pas fait pas droit à sa demande. La liste des polluants visés par les procédures en cas d'épisode de pollution en Ile-de-France est la suivante :