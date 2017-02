Polynésie : le processus d'indépendance

20170214 Interview d'Oscar Temaru, candidat à l'élection présidentielle 2017 - Question 15.mp3 (751.57 Ko)



Paris Tribune : Comment comptez-vous boucler le budget ? Au sujet des métaux rares dans les fonds marins, il n'y a pas encore d'exploitation économique viable. Comment allez-vous faire pour boucler le budget ?

Oscar Temaru : "C'est une grande question. Tout va dépendre de l'attitude également de la France. Je pourrais poser une autre question à cette question (...) Nous, on s'en sortira, quitte à manger des cocos et du 'maiore' tous les jours, on s'en sortira. Et la France ? Comment elle va faire ? (...) "