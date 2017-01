Préface du Gars qui soufflait dans la Trompe d'Eustache

Difficile début de XXII° siècle pour Taiarapu, la Presqu’île de cette Isle bénie qu’est Tahiti.



Une société secrète, Taramea, a jeté son dévolu sur Tahiti Nui, la partie nord de l’île et l’a mise en coupe réglée. Taramea est l’odieux mélange d’une secte adorant le GKD, d’une entreprise pourvoyeuse de drogue - la trop fameuse ‘octoplus’ - et d’une mafia.



Régnant sur la partie nord de l’île, la Grande Prêtresse, l’héroïne de Taramea, connue également sous le nom de Marie-Jeanne, un vrai poison, ne rêve que d’étendre son influence à l’ensemble de l’île.



Nous ne savons pas grand-chose sur elle, à part qu’elle dirige son entreprise néfaste d’une main de fer, aidée par quelques malfrats parmi lesquels se trouvent l’Eminent Sondeur, Maître des Sicaires, le Souratt Supérieur, Gardien du Dogme et le Prime Minister de l’atoll d’Azawak. Le lien entre Taramea et Azawak est et reste mystérieux. Le connaîtra-t-on un jour ?



Pour faire face à cet Empire du Mal, un Privé, ancien douanier : Mekter. Il a la lourde tâche, à la demande du Majoral - Maire d’un Taiarapu autonome - de contrer les visées subversives nordistes. A plusieurs reprises, Taramea a lancé des attaques contre Taravao, la Ville des Hibiscus. A chaque fois, Mekter a réussi à contrer l’adversaire.



Tout aurait pu s’arranger sans l’initiative d’un Sudiste à l’esprit dérangé, auteur d’une tuerie à Papeete. C’est le prétexte rêvé pour accuser Taiarapu d’en être l’instigateur, d’essayer de réduire l’autonomie de la Presqu’île et d’évincer son chef, surnommé ‘Bigoudi’ à cause d’une calvitie précoce, et fort apprécié de ses concitoyens.



Le savoir-faire de Mekter réduit à néant une attaque à revers de Taramea et le hasard aide puissamment à la déroute de l’armée du Nord par une doline providentielle. Le troisième et dernier tome de cette saga s’ouvre donc sur le formidable trou qui a avalé les forces nordistes, alliées pour la circonstance aux armatoles de Marie-Jeanne.