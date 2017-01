Primaires du Parti socialiste : le pouvoir est à prendre

Dans une galaxie pas lointaine, mais vraiment pas lointaine du tout, le pouvoir est à prendre. Les ambitions sont plurielles. C'est vrai que la gauche l'était, plurielle, avant de devenir parallèle, voguant dans l'hyper-espace des objectifs perdus.



Ô Landes, pauvres landes, régions et pays ruinés ! C'est le moment. Le Seigneur LEMANCHON veut le pouvoir, le Seigneur CRONMA aussi. Le pouvoir est à prendre. Car dans cette galaxie pas lointaine, mais alors vraiment pas lointaine du tout, le 23 avril 2017 la première grande bataille se joue. Les vaisseaux vont converger. Les équipages s'affairent.



Pendant ce temps, les sept Apprentis de la Guilde rose-rouge-verte se disputent le 22 janvier les deux bonnets (plutôt phrygien que d'âne) pour poursuivre le combat. De la guilde il n'en restera qu'un (ce ne sera pas Highlander). Il sera désigné le 29 janvier pour participer à l'affrontement du 23 avril.



Le Seigneur CRONMA est descendu de son vaisseau. Il marche, il marche, il marche. Il sourit, il sourit, il sourit. Il a une flûte qui attire, une musique qui parle aux oreilles. Il marche, il marche, il marche. Et il monte, il monte, il monte. Les autres attendent qu'il glisse, chute et devalls.



Le Seigneur LEMANCHON a quitté la Guilde il y a longtemps. Il a préparé ses troupes. Il s'est entraîné. Il veut parler plus, plus fort, parler à tous, parler partout. Il a acquis la technique de communication des Jedi et des Sith. Par l'hologramme, il est ici et maintenant, en même temps, dans les deux coeurs de cette galaxie pas lointaine du tout, nommés Lutèce et Lugdunum.



La Force est avec qui ?