Projet de Tour Triangle : la Mairie de Paris doit revoir des points connus

«

»

«

».

« Le promoteur devra intégrer ces points dans sa demande de permis de construire. Ce sont des mesures nécessaires et utiles, qui ne représentent pas de changements majeurs dans le projet ».

Jean-Louis Missika, adjoint au Maire de Paris chargé de l'urbanisme.

En revanche, il se montre plus évasif sur la principale réserve du rapport rendu public du commissaire enquêteur : en l'état actuel du projet, la tour de 180 mètres de haut comporte des accès vers le, autre nom du siège du ministère de la Défense,Pour la Préfecture de police de Paris, la Mairie de Paris doit revoir sa copie. Elle demande des mesures complémentaires de sécurité, ce que le commissaire enquêteur n'a pas pu écarter d'un trait de plume.Pour l'adjoint à l'urbanisme, la solution est simple :Cet aspect n'ayant pas été anticipé, cela signifie-t-il que les inquiétudes du Préfet de police ne sont pas prises au sérieux ? Il est vrai que le boulevard périphérique surplombe légèrement le siège des états-majors des forces armées françaises avec une vue imprenable depuis une voiture et plus encore depuis un camion.La Tour devra-t-elle perdre un peu de sa hauteur ou modifier son positionnement par rapport au siège de la Défense ? Les réponses des, lauréats du prestigieux, et des deux porteurs du projet, laet la, sont très attendues.Pour la Mairie de Paris, ladevra être une architecture unique en France. Pour d'autres, elle fait déjà penser aux(voir ci-dessous), construites dans les années 1960 ; en janvier 2010, tout l'ensemble immobilier a reçu le labelattribué par le ministère de la Culture et de la Communication.