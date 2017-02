Quand François offrait ses pièces en chocolat

« Sous l’Ancien Régime, on riait à la Cour. Au XXIe Siècle, on ne rit plus, en tout cas pas partout, et la Justice est sans cesse en Cours. »

Jean de la Source, collaborateur à Paris Tribune.

Le pastiche est destiné à provoquer les sourires. ll s'inscrit dans l'esprit français. Il n'implique aucune culpabilité à aucun protagoniste de l'affaire connue sous le nom « Pénélope Gate ».



Le nouveau collaborateur de Paris Tribune se prête de nouveau au jeu du pastiche. Le Canard enchaîné de ce mercredi 1er février augmente la note des fonds reçus du Parlement par la famille Fillon en ajoutant des sommes versées pourCes faits qui ont près de vingt ans ont inspiré àune fable où, en cherchant plus, en creusant plus et en remontant dans le temps, on arrive à l’époque où l’homme mis en cause était enfant, âgé de quatre ans.