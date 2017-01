Rachida Dati ne veut pas de Nathalie Kosciusko-Morizet sur ses terres

La liste du 14 janvier 2017 de la Commission nationale d’investiture des Républicains indiquait bien noir sur blanc que NKM est prévue pour affronter le socialiste Pascal Cherki dans la 11e circonscription, etsans doute par la suite. Le mardi 18 janvier 2017, la Commission se réunit une nouvelle fois et, surprise, les investitures ont changé. C'est maintenant officiel : la présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris et candidate des Primaires arrivée en première position dans le gruppeto au 1er tour de la primaire de la droite et du centre (4,4 % des suffrages à Paris) est investie dans la 2e circonscription de Paris.Jean-Pierre Lecoq vient d'être de nouveau investi dans la 11e circonscription pour aller à l'Assemblée nationale alors qu'il souhaite finir sa carrière politique en qualité de sénateur. S'il réussit à déloger Pascal Cherki de la 11e circonscription, il devra quitter son siège de maire du 6e arrondissement qu'il occupe depuis 23 ans. S'il échoue, il pourrait être récompensé par une place éligible sur la liste LR pour les élections sénatoriales en septembre 2017, en mettant toujours un terme à son mandat de maire d'arrondissement. Aux sénatoriales de 2011, il figurait en 3e place sur une liste UMP dissidente menée par l'ancien conseiller du président, le conseiller de Paris et sénateur Pierre Charon , longtemps ennemi de Rachida Dati.Le parti Les Républicains aurait-il pu investir Rachida Dati dans la 2e circonscription ? L'histoire ne le dit pas. Nathalie Kosciusko-Morizet cachait en revanche de plus en plus mal sa volonté, après Longjumeau dans l'Essonne (91) où elle avait été élue député-maire, de s'installer dans le 5e, 6e ou 7e arrondissement de Paris. ​La 2e circonscription où la droite est majoritaire est une terre d'élection en or : particularité des élections législatives, les électeurs votent pour l'étiquette politique et non pour le nom ou les qualités et défauts supposés du candidat investi.