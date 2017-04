Rassemblement "Solidarité à Théo" le samedi 18 février 2017 à Paris et boissons alcoolisées interdites

​Le préfet de Police a également décidé d’interdire dans ce périmètre, par arrêté (2017-00131) du 17 février 2017, la vente à emporter et la détention sur la voie publique de boissons alcoolisées ou conditionnées dans un contenant en verre, pour la journée du 18 février 2017 de 13h à 19h à l'intérieur du périmètre délimité par les voies suivantes qui y sont incluses :



rue de Malte

rue Yves Toudic

rue Beaurepaire

rue Albert Thomas

rue de Lancry

passage Meslay

rue Meslay

rue Béranger

rue de Turenne, dans sa partie comprise entre la rue Béranger et la rue de Saintonge

rue de Saintonge

rue Jean-Pierre Timbaud

avenue de la République, dans sa partie comprise entre la rue de Malte et la place de la République,

station de métro République.