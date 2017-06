L'objectif : sécuriser la première destination touristique européenne. Les moyens mis en oeuvre : faire appel à des agents de sécurité équipés d'armes de poing au milieu du public.L'information a été révélée par l'éditorialiste spécialisé en question de police et de défense, Philippe Cohen-Grillet sur Sud Radio le 29 mai 2017. Elle n'a pas été commentée par les services du Ministre de l'Intérieur.Tout au plus savons nous que la Place Beauvau a bien validé la mesure prise par Disneyland Paris. Depuis, des agents recrutés parmi d'anciens policiers et militaires assurent la sécurité à l'intérieur du parc d'attractions, équipés d'armes de poing.En 2016, le nombre de visiteurs du parc d'attractions a fini à 13,4 millions de visiteurs, en baisse par rapport à 2015 (14,8 millions de visiteurs), son plus bas chiffre sur la période allant de 2010 à 2016 (chiffres Le Portail des statistiques à défaut des chiffres de corporate.disneyland.paris.fr ).