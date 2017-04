Stéphane Gisclard magnifie la femme libre

« Moi, je la désire chez moi ! » confie un admirateur du peintre.

L’artiste a besoin d’autant de liberté que cette femme si présente, si réelle et tellement imaginaire. On créé, on aime, on projette des fantasmes. Mais ces fantasmes ont un corps, un support. Ils se nourrissent de rencontres et d’expériences solitaires ou plurielles. Il suffit de rentrer et de se promener dans les tableaux.Le temps où nous emmène Stéphane Gisclard est le temps des années folles. C’est le temps où seule l’ivresse, l’étourdissement, la fuite peuvent rendre la vie supportable. Car autour, ceux-là, les hommes et les femmes qui vivent dans ses toiles, savent que l’ombre s’étend, que la chute donne le vertige, qu’il ne reste que les plaisirs éphémères et la volonté d’être, malgré tout.Certains se sentent plongés dans les années 30, dans l’art déco, dans une suite inédite et secrète de Métropolis. D’autres perçoivent un monde futuriste. Les derniers, peut-être les plus observateurs, savourent les moments de bonheur que transmet l’artiste.C’est vrai que la femme casquée, par sa coiffure, parfois brune, parfois rousse, parfois aux cheveux verts ou bleus, en tenue de cocktail, de soirée, de métal évoque l’art déco vers 1930 ou un siècle plus tard, une ambiance années 2030.C’est une femme de ces époques. Elle a des formes, une poitrine et des seins qui font penser à un 90 ou 95 C. Elle les met en valeur, par des tenues et dessous plus ou moins dénudés et en diverses matières. Pas d’anorexie chez les Gisclardiennes. Par leur classe, par leur choix, elles peuvent être mannequins. Elles font la mode. Chacune à hâte d'illuminer votre chez vous où vous pourrez votre perdre avec elle...