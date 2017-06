Supers élus de Paris

le Parti communiste - Front de Gauche,

le Groupe écologiste de Paris,

le Parti socialiste,

les Radicaux de gauche,

le groupe UDI-Modem,

Les Républicains,

les non-inscrits comme Danielle Simonnet (Parti de Gauche - Front de Gauche, La France insoumise).

Avant le "chamboule tout" annoncé des législatives 2017, Paris tient les 6 et 7 juin son dernier Conseil de Paris avec 7 groupes politiques :Il ne manque plus qu'un 8e groupe politique : un groupe avec la Majorité présidentielle. Il n'y a pas que dans le 18e arrondissement (cf. infra) que cela tiraille. Des adjoints d'Anne Hidalgo et membre de son cabinet se sont prononcés pour le candidat à l'élection présidentielle Macron : Julien Bargeton, Adjoint à la Maire de Paris, chargé de toutes les questions relatives aux finances, au suivi des sociétés d’économie mixte, aux marchés publics, aux concessions et à la politique des achats ; Mao Peninou, Adjoint chargé de toutes les questions relatives à la propreté, l'assainissement, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de Paris ; Mathias Vicherat, directeur de cabinet jusque fin décembre 2016.