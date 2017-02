Tahiti - France : l'itinéraire personnel d'Oscar Temaru

Le jeune Oscar Temaru parlait beaucoup de politique avec Rudy Bambridge qu'il rencontrait régulièrement, tout comme Gaston Flosse.



Rudy Bamdridge (1926-1982) était une figure locale à Tahiti, tout comme son père Tony Bambridge. Avocat de formation et de métier, il s'engage en politique et se bat contre les idées du Rassemblement démocratique des populations tahitiennes (RDPT) de Pouvanaa a Oopa (1895-1977), le premier des nationalistes tahitiens, élu député des Etablissements Français de l'Océanie en 1956. Aux législatives cette année là, Rudy Bambridge perd, avec 8.000 voix, contre Pouvanaa a Oopa, 12.280 voix.



Rudy Bambridge fonde l'Union Tahitienne (UT) avec Francis Sandford (1912-1996) et milite en faveur du OUI au référendum du 28 septembre 1958 pour le maintien de la Polynésie française dans la République française.



Pouvanaa a Oopa, élu vice-président du Conseil de gouvernement du fait de l'application d'une nouvelle loi-cadre, milite en faveur du NON. Le OUI l'emporte à environ 66 % des suffrages exprimés (16 279 voix) , le NON obtient environ 33 % des suffrages exprimés (8 988 voix).



Pouvanaa a Oopa est victime d'une manipulation. Il aurait dit en citant la Bible "Je détruirai cette ville et la rebâtirai en 3 jours". Deux tentatives d'incendie ont lieu et il est arrêté le 11 octobre 1958. Des témoins affirment qu'il a donné l'ordre de mettre le feu à la ville de Papeete.



A son procès en octobre 1959, Rudy Bambridge défend la partie civile et accuse Pouvanaa a Oopa.



Condamné et déchu de son mandat de député en 1960, Pouvanaa a Oopa laisse un siège vide à l'Assemblée. Rudy Bambridge ne parvient pas à se faire élire député. Rejoignant le parti gaulliste à Paris, il devient le président de l'Union Tahitienne Démocratique (UTD), laquelle se divise plus tard en deux : l'UTD et UT-UNR.



En 1968, l'UT-UNR devient l'UT-UDR, l'UDR étant l'ancêtre du RPR, lui-même ancêtre de l'UMP avant Les Républicains. Rudy Bambridge passe la main et laisse la présidence à Gaston Flosse en 1971. En 1972, l'UT-UDR devient le Tahoeraa Huiraatiraa (Pour le Rassemblement du Peuple, ndlr), le parti de Gaston Flosse.



Oscar Temaru attend les élections de 1977 pour créer son parti, le Front de Libération de la Polynésie (FLP), solidaire de la Palestine occupée. Le Front devient en 1983 le Tavini Huiraatira (Au Service du Peuple, ndlr) avec "Dieu comme Maître".



Si Gaston Flosse a toujours fait d'Oscar Temaru son grand rival, une exception existe entre 2008 et 2009. Dans le cadre d'une alliance contre d'autres autonomistes, il nomme comme ministre Teua Temaru, la fille d'Oscar Temaru. Jeune diplômée âgée de 26 ans, elle devient Ministre de l'Environnement et du Développement durable.