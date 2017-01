Tahiti et Moorea sous la pluie

Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 janvier 2017, les deux îles les plus importantes de la Polynésie française, distante de 17 km, sont sous les eaux. Les autorités demandent à la population de rester à la maison. La pluie est tombée drue toute la nuit. Elle a cessé toute la journée de dimanche, ce qui a permis aux secours de s’organiser.



Des tonnes de photos, autant que les masses d'eau qui sont tombées, circulent sur internet. On circulait en pirogue dans les rues de Papeete... Partout les niveaux de l'eau ont fait des dégâts. Sur le réseau routier, les dégâts sont importants avec des ponts emportés et des arbres déracinés. Ceux qui habitent le long des cours d’eau ont souffert, comme d’habitude hélas.



En fin de journée hier, les grands axes ont été dégagés. Restent les petits chemins. Encombrés de voitures avec des camion-benne en travers à l'oeuvre. Les pelleteuses était en plein travail. A Fa'a'a, la commune d'Oscar Temaru, des tonnes de boue encombraient l'espace devant le magasin Tefana notamment, face au Monument aux morts des essais nucléaires érigé avec l'aide du maire indépendantiste. Les pelleteuses s’occupaient de les enlever.



L’aéroport international de Tahiti - Fa'a'a est fermé. Le vol Air France prévu à l'atterrissage à 6 heures du matin le dimanche 22 janvier a été dérouté sur les Iles Cook, Etat indépendant en libre-association avec la Nouvelle-Zélande situé au sud-ouest de la Polynésie française, à Avarua, la capitale, dans l'île de Rorotonga où se trouve l'aéroport international, à environ 1.150 km de Tahiti. Les passagers ne sont pas encore au bout de leur peine.



La météo annonce une reprise de la pluie. Les écoles seront fermées le lundi 23 janvier* et la première éclaircie est prévue pour le mardi 24 janvier.