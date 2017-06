Thierry Solère , ancien porte-parole de François Fillon pendant la campagne présidentielle, conseiller régional d'Ile-de-France, réélu député en 2017 et membre du groupe politique "Les Constructifs" de la 9e circonscription des Hauts-de-Seine (92) en région parisienne, est élu le mercredi 28 juin 2017 questeur de l'Assemblée nationale. Il devient l'un des trois questeurs dont deux appartiennent à la majorité présidentielle.



Il remporte le siège traditionnellement réservé à l'opposition depuis une pratique de l'Assemblée nationale remontant à 1973 et gravée dans le règlement de l'Assemblée nationale à l'article 10 alinéa 2 *. Mais Thierry Solère a déjà annoncé à plusieurs reprises (le 16 mai, le 1er juin, le 20 juin et le 21 juin 2017) qu'il votera la confiance au gouvernement.



Franck Riester , co-président du groupe "Les Constructifs" député de la 5e circonscription de Seine-et-Marne (77) en région parisienne du côté de Disneyland Paris, revendique qu'il est "de l'opposition".



Christian Jacob , président du groupe "Les Républicains" député de la 4e circonscription de Seine-et-Marne (77) en région parisienne centrée autour de la ville de Provins, accuse La République En Marche de "choisir son opposition".

Christian Jacob tonne et rugit. Est-ce que le mot "opposition est le mot approprié lorsqu'on déclare voter la confiance et soutenir la politique du gouvernement ?



Olivier Faure , porte-parole du Parti Socialiste et président du groupe "Nouvelle gauche" député de la 11e circonscription de Seine-et-Marne (77) en région parisienne en zone très urbaine, rappelle que la démocratie parlementaire veut que les fonctions et responsabilités au sein de l'Assemblée soient réparties en proportion du poids en nombre des groupes parlementaires.



Jean-Luc Mélenchon , député européen et président du groupe "France Insoumise" suite à son élection le 18 juin 2017 dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône (13) dans le centre de Marseille, en profite pour demander une vice-présidence pour la France Insoumise, une député du Val-de-Marne (94) en région parisienne.



Le nouveau président de l'Assemblée nationale François de Rugy peu à l'aise par la situation, montre son embarras.