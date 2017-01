Travaux d'aménagements urbains : la Mairie de Paris ne saisit pas le Préfet de police

"S’agissant des travaux d’aménagements urbains annoncés par voie de presse (Rivoli, porte Maillot,...), le préfet de Police souhaite préciser qu’il n’a pour le moment pas été formellement saisi conformément au code général des collectivités territoriales (avis conforme).



Seuls certains projets sans impact direct sur la circulation sur la voie sur berge (aménagement du boulevard Saint-Michel, des places - Fêtes, Nation,...) sont actuellement à l’étude".



Michel Cadot, préfet de police le 30 janvier 2017.

La Mairie de Paris, prise en flagrant délit de non respect de la forme, comme le demande le Code général des collectivités ? Le préfet de police de Paris répond par l'affirmative.Des travaux d'aménagement urbains dans les 1er et 17e arrondissement de Paris rendent la circulation automobile difficile. Des Parisiens et Franciliens sont mécontents. La presse s'en fait l'écho. Alerté, surpris et étonné, le Préfet de police de Paris tient à apporter une précision.Une attitude surprenante de la part de la Mairie de Paris à quelques semaines de l'adoption par le parlement du futur Statut de Paris.