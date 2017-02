Un Tahitien indépendantiste candidat à l'élection présidentielle 2017

"Oscar", né en 1944 à Tahiti de parents polynésiens (un père tahitien et une mère originaire des Iles Cook), est fonctionnaire des Douanes à la retraite et père de six enfants. Aussi appelé "Tavana" (l'équivalent de "Monsieur le Maire") ou "Peretiteni" (la traduction en tahitien du mot français "Président"), il est maire de Faaa depuis 34 ans, la commune qui jouxte celle de Papeete, centre politique et administratif du pays d'outre-mer. Particularité : Faaa est la commune la plus peuplée de la Polynésie française, la population ayant triplé en 30 ans.



Oscar Temaru trouve qu'il y a urgence à obtenir l'indépendance, notamment pour la liberté de s'auto-déterminer. A la tête de la commune depuis 1983, après une tentative et un bon score en 1977, il découvre la majeure partie des problèmes rencontrés dans les cinq archipels et ils sont nombreux sous le soleil : chômage des jeunes, problèmes liés à la drogue, à l'alcool, perte des repères culturels, crise économique, etc... Seule l'indépendance, selon lui, permettrait de se reprendre en main et non plus de s'en remettre à la France.