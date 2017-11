Un avocat pour et contre la Ville de Paris

« La Ville de Paris n’hésite pas à dire des éléments de langage et ce qu’elle dit est à l’exact opposé de la réalité (…) On le sait tous : il y a eu une campagne de presse contre Marcel Campion (…) L’attitude de la Ville de Paris s’est totalement transformée. Dans le secret du cabinet, on évalue le risque pour la Ville de Paris et le meilleur moyen de se protéger contre une mise en examen c’est de couper tout lien contractuel avec Marcel Campion (…) Le 10 novembre, la Ville de Paris est mise en examen pour favoritisme (...) ».

Ce n’est pas le « Maître Jacques » de Molière *. Maître Jeremie Assous n’est pas à moitié cocher ni à moitié cuisiner mais totalement avocat.Il plaide à Paris et devant toutes les juridictions françaises et étrangères, y compris au Luxembourg. Sa particularité : il défend la Ville de Paris et il la pourfend.Dans l’affaire de la pollution de l’air liée aux véhicules automobiles, Anne Hidalgo au nom de la Ville de Paris compte sur lui pour gagner le procès introduit au Luxembourg. Mais il existe un débat sur la recevabilité.Dans l’affaire du Marché de Noël sur les Champs-Elysées, supprimé par la Maire pour la saison 2017-2018, il attaque la Ville de Paris. Anne Hidalgo gagne le référé sur une question de pure procédure devant le tribunal administratif le 16 novembre 2017 ; elle espère qu’il n’y a pas de faille dans la décision qu'elle a prise.Au tribunal administratif de Paris, lors de l'audience du référé pour permettre l'installation du Marché de Noël 2017-2018, Maître Jeremie Assous a évoqué l’affaire pénale où sont mis en cause la Ville de Paris, Anne Hidalgo et Marcel Campion

Jeremie Assous, plaidoirie devant le tribunal administratif le 14 novembre 2017.