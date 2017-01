Un nouveau membre du Conseil constitutionnel en perspective

"Je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle".

François Hollande, chef de l’État en direct de l’Élysée, le 1er décembre 2016.

Les électeurs l'ont fui, il a fui les électeurs. François Hollande décide le 1er décembre 2016, jour du coup d'envoi du dépôt des candidatures pour la Primaire de la gauche, de ne pas se représenter pour un deuxième mandat. Il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle :Pour les uns, un acte de courage, pour les autres, la fuite. Ce n'est pas, par exemple,, candidat aux Primaires socialistes, qui lui demanderait de rester dans la course. En revanche, il se montre mauvais élève de la Constitution en déclarant sur BFM TV :. C'est tellement rare qu'il n'y a pas de précédent !Les candidats socialistes à la primaire ont jusqu'au 15 décembre pour valider leur candidature avec le soutien de 15 membres du Conseil national du PS, ou bien de 19 parlementaires, ou encore de 66 conseillers régionaux ou départementaux représentant au moins 4 régions et 10 départements, ou 10 maires de villes de plus de 10.000 habitants.François Hollande ayant réussi son effet de surprise, il n'est pas impossible que d'autres surprises se produisent d'ici la fin 2016 et le début 2017, avec des rebondissements en tous genres. La deuxième, il s'envole aussitôt (le 2 décembre) pour le soleil des Emirats Arabes Unis, pour la Conférence internationale sur la protection du patrimoine culturel en péril.