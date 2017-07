« C'est ça la République ».

Laetitia Avia

« Je veux (...) vous parler d'une femme qui, ce vendredi 23 juin 2017 vers 23h30, poussait la porte d'un taxi d'une grande compagnie parisienne. Une jeune femme élue député de La République En Marche que rien ne prédestinait à ne pas régler 12 euros de taxi à Saint Mandé ans le Val de Marne. Une jeune femme, qui a grandi en Seine-Saint-Denis, suivi une scolarité dans des établissements situés en quartiers d'éducation prioritaire, à Villetaneuse et à Saint-Ouen. Une jeune femme dont on ne s'attendait pas à ce qu'elle accède à une grande école parisienne, puis devienne avocate, puis travaille dans les cabinets les plus prestigieux, puis fonde son propre cabinet. Cette jeune femme, qui siège aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale, devait 12 euros au chauffeur de taxi et a provoqué un incident avant d'être emmenée au poste de police où elle dépose plainte contre le chauffeur de taxi ».

« Le vendredi 23 juin à 23h30 (...) Lorsqu'elle doit payer sa course de 12 euros, l'affaire s'emballe : la députée n'a qu'une carte bancaire. Or le terminal du taxi est hors service. Le ton monte et la jeune macroniste menace de planter là le chauffeur...lequel démarre pour la conduire à un distributeur automatique ».

Le Canard Enchaîné, édition du 5 juillet 2017.

« La cliente du taxi, sur un ton condescendant, nous annonce verbalement son identité ainsi que sa qualité de parlementaire (...) Devant (le) comportement (du chauffeur de taxi ndlr), elle a donc mordu le conducteur à l'épaule pour qu'il s'arrête - fait qu'elle reconnaît devant nous ».

Extraits du rapport de police de Saint-Mandé cités par le Canard Enchaîné, édition du 5 juillet 2017.

« Je regrette qu'un événement qui m’a profondément affectée soit caricaturé aujourd'hui comme un fait divers aux airs humoristiques. C'est pourtant l'histoire d'une jeune femme seule dans un taxi à minuit, dont le chauffeur prend la carte bancaire entre ses mains et la garde hors de sa portée. C'est l'histoire d'une femme qui se retrouve enfermée dans un taxi qui démarre sans son consentement et sans explications, qui refuse de s'arrêter malgré ses demandes. C'est surtout l'histoire d'une femme qui prend peur, panique et se défend. J'ai tenu à déposer plainte pour tentative de vol et de séquestration le soir même. Certains esprits malveillants se répandent en commentaires cocasses aux relents xénophobes. Disons que c'est le revers de l'engagement politique et de la vie publique que cela emporte... Mais je ne souhaite à aucune femme de vivre un tel instant, car, non, il n’y a rien de drôle dans ce « fait divers ».

Page Facebook « Laetitia Avia, la République En Marche @LaetitiaAviaDeputee » le 5 juillet 2017 vers midi.

Club XXI

Club XXI cite en exemple des députés nouvellement élus sous l'étiquette La République En Marche (LREM). ll conclut :Oui, les élus de la République sont divers et variés.Non, l'élu idéal n'existe pas.En témoigne le couac révélé au lendemain de la mise à l'honneur de la député de Parispar le Premier ministre en introduction de la déclaration de politique générale de gouvernement à l'Assemblée nationale.Quels sont les faits ?Les policiers expliquent qu'il a fallupour que Laetita Avia règle les 12 euros dus au chauffeur de taxi. La député de 32 ans élue dans la 8e circonscription de Paris (une partie du 12e et du 20e arrondissement) avec 64,36 % des voix pour La République en Marche dépose ensuite plainte contre le chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi porte également plainte contre sa cliente pourCo-fondatrice du cabinet A.P.E. Avocats, Laetitia Avia est diplômée de Sciences Po et d'un Master droit économique, spécialité « droit et régulation des marchés ».Sur sa page Facebook, l'avocate expérimentée enraconte :Membre du, Laetita Avia pourra