Vente privée fête des mères : un shopping déco, mode et accessoires #MadeInMontreuil

Les bijoux en cuir Fred Vinel

Formée en gravure ornementale à la célèbre École Boulle, celle qui a appris la couture chez Hermès , la gravure chez Puiforçat ou encore la sculpture chez Attakus, s'est au fil de ses découvertes passionnée pour le cuir et le vintage. Aujourd'hui, Fred Vinel imagine des accessoires en cuir uniques et intemporels vendus en série limitée dans une logique durable. Maroquinerie, bijoux, ses produits sont tous fabriqués autour d'une seule matière : le cuir, un matériau qui se patine pour ne cesser de s'embellir au fil du temps !



Les bougies Secret d'Alchimie

Amoureuse du langage esthétique des arts décoratifs, Caroline Scholl travaille aux côtés d'artisans et de maîtres d'art pour créer ses bougies Made in France. Ses dessins et design de bougies sont d'abord transmis au verrier qui travaille la forme dans un moule, puis le métal vient épouser le verre : un procédé artisanal pour des bougies d'exception. Pour cette vente privée, Caroline Scholl présentera sa fragance Syzygie : un alignement de 3 corps célestes pour un presque soliflore Néroli. (Notes de tête : Orange, citron, bergamote, mandarine / Notes de cœur : Néroli, fleur d'oranger / Notes de fond : absolu d'oranger, eau de fleur d'oranger absolu, vanille, musc, fève tonka)



Le petit mobilier recyclé vintage Les bras m'en tombent

Pierre Levoye propose du petit mobilier recyclé vintage et des objets d'époque. Chinés par les artisans d'ICI Montreuil puis restaurés, ces pièces uniques et authentiques sont rendues en parfait état ! Poterie des années 60, luminaires des années 50 ou encore mobilier en bois, Les bras m'en tombent vous fera voyager à travers les époques en vous présentant les moult vies de leurs objets.



Et à la pause déjeuner, le restaurant Rest'ICI situé en plein cœur de la Galerie vous régalera avec sa cuisine du marché made in Montreuil signée du chef Bruno Viala !