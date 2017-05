Vladimir Poutine et Emmanuel Macron entre culture et politique

« Sa rencontre avec Louis XV a marqué les esprits : faisant fi du cérémonial de cour, il pris dans ses bras, en un geste spontané, l’enfant roi, tout juste âgé de sept ans ».

Dossier de presse de l'exposition « Pierre Le Grand, un Tsar en France. 1717 »

«

»

«

»

Le 29 mai 2017, les deux hommes suivront ensemble le parcours de l’exposition qui suit pas à pas le séjour de Pierre le Grand en France, avec des visées politiques et économiques (projet d'alliance, signature d'un traité de commerce) mais aussi et par-dessus tout, pour voir « ce que la France possède de plus remarquable afin d’en adapter certains modèles à l'empire du Tsar ».Lors de cette rencontre, qui de Vladimir Poutine ou d'Emmanuel Macron suivra l'exemple de Pierre le Grand ?, décrit toujours le dossier de presse de l'exposition à venir :En 1717, le Tsar de Russie avait étépar l'enfant Roi de France et, pris d'affection, avait imaginé un mariage avec sa fille. Cela ne fut pas finalement pas le cas. En 2017, Vladimir Poutine pourrait-il êtreséduitpar Emmanuel Macron ? A la différence près, que si le président Russe a bien des filles, aujourd'hui âgées de 31 ans et 32 ans, elles sont déjà mariées... tout comme Emmanuel Macron. Autre anecdote, le Tsar aimait bien faire boire ses invités jusqu'à l'ivresse. Vladimir Poutine forcera-t-il Emmanuel Macron à en faire autant ? Rien n'est sûr.Ce qui est certain, Pierre le Grand, de par son ouverture d'esprit et son intelligence, avait une longueur d'avance sur les autres souverains de son époque. Pour les Français et les Russes, il reste le fondateur de l'amitié franco-russe, maintenue depuis maintenant trois siècles par les Rois de France successifs et les Présidents de la République. La diplomatie russo-française ne serait donc pas prête de s'arrêter en 2017. Une confirmation est attendue le 29 mai.