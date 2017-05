​Les conséquences du génocide arménien projetées à la mairie du 9e arrondissement de Paris

Le film « Une histoire de fou » est librement adapté du livre de José Antonio Gurriarán. En 1921 à Berlin, le procès de Soghomon Tehlirian est retentissant.A la barre, il raconte dans le détail le génocide arménien. Il est acquitté. Il avait, en plein jour, assassiné Talaat Pacha, l'un des principaux organisateurs du génocide arménien.Dans son film,parle d'une famille arménienne à Marseille. Mémoires arméniennes, mais aussi Kurdes et Palestiniennes. « Une histoire de fou » déroule le parcours du peuple arménien, l'horreur, l'injustice, l'honneur, la vengeance et finalement le pardon, dans un film politique pour que les fils n'exacerbent plus la colère rentrée d'une frange de la population arménienne pourtant éprise de paix, en basculant dans le terrorisme.