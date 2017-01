10.228 bureaux de vote se mobilisent pour la Primaire de la Droite et du Centre

Les dates de la primaire : les dimanches 20 et 27 novembre 2016 dans 10.228 bureaux de vote en France métropolitaine et en outre-mer. A l'étranger, le vote ne sera qu'électronique.Ce qu'il faut retenir à J-7 du 1er tour de la primaire pour la droite et le centre :