« Sous l’ancien régime, on riait à la Cour. Au XXIe Siècle, on ne rit plus, en tout cas pas partout, et la Justice est sans cesse en Cours. »

Jean de la Source, collaborateur à Paris Tribune.

Le pastiche est destiné à provoquer les sourires. ll s'inscrit dans l'esprit français.

Article : Pénélope et le pot de confiture.

Une inspiration de